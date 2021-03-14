Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak - Son Dakika

Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak

14.03.2021 14:28
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak, System.String[]

Balıkesir Merkez ilçelerinin, içme suyu şebeke hattındaki CTP borularda arıza oluşması dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla yapılan yeni içme suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi.

Balıkesir Merkez ilçelerinin, içme suyu şebeke hattındaki CTP borularda arıza oluşması dolayısıyla yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla yapılan yeni içme suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 14 milyon bedelle gerçekleştirilen yeni hat sayesinde Altıeylül ve Karesi ilçelerine kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; Altıeylül ilçesinin 3'te 2'sinin, Karesi ilçesinin 3'te 1'inin içme suyu ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'ndan gelen içme suyu şebeke hattında sıklıkla arıza veren borular yüzünden mağduriyet yaşamasının önüne bir an önce geçilebilmesi amacıyla 6 ay önce yaklaşık 14 milyon bedelle başlatılan Düktil Font Boruları döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kontrollü bir şekilde yürütülen Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2 bin 718 metre 1000mm ve 400 mm çaplarında içme suyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı ve sanat yapıları çalışmaları tamamlanıyor.

Yapımı tamamlanacak olan yeni içme suyu hattı sayesinde meydana gelen anlık arızalar sebebiyle oluşan uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilerek Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

Bağlantı çalışmaları dolayısıyla 16 Mart'ta su kesintisi yaşanacak

Ana boru (1000 mm) bağlantı çalışmalarının yapılacağı; Altıeylül ilçesi; Aslıhan Tepeciği, Aslıhan, Ovaköy, Yakupköy, Halalca, 1.Gündoğan, 2.Gündoğan, Gümüşçeşme, Hasanbasri Çantay, Plevne, Bahçelievler, Kasaplar, Gaziosmanpaşa, Hacıilbey, Altıeylül, Sütlüce (Soma Caddesi) ve Karesi İlçesi; Eskikuyumcular, Dumlupınar, Karesi, Hacı İsmail, Yıldırım, Akıncılar, Hisariçi ve Karaoğlan Mahallelerinde 16 Mart Salı günü 01.00 ile 23.00 saatleri aralığında su kesintisi yaşanacak.

Kesinti süresince arozözlerle su dağıtılacak

Kesinti süresince arozözlerle; Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı önü, Plevne Mahallesi Plevne Camisi önü, Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi Yunus Emre Camisi önü ve Hasan Basri Çantay Mahallesi Zağnos Paşa Okulu önünde su dağıtımı yapılacak. - BALIKESİR

Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak
Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Balıkesir Merkez, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Altıeylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül ve Karesi kesintisiz içme suyuna kavuşacak - Son Dakika


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