Son Dakika Haberleri: Altıeylül Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
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Altıeylül Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

1 saat önce

Balıkesir'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Altıeylül Yağlı Güreşleri'nde, finalde rakibini yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Altıeylül Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu, System.String[]

Balıkesir'in kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Altıeylül Yağlı Güreşleri'nde, finalde rakibini yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Altıeylül Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Balıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen güreşlerde 41 başpehlivan kol bağladı.

Finalde rakibi Ali Yanatma'ya üstünlük sağlayan Ali Gürbüz, başpehlivanlığı kazandı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, güreşlerin 20 yıl aradan sonra yeniden yapılmasından dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Avcı, amaçlarının ata sporuna sahip çıkan gençler yetiştirmek olduğunu belirterek, "Balıklı'da güreşe meraklı çok sayıda gencimiz var. Yağlı güreş organizasyonları yaparak bu spora meraklı gençlerimize olanak tanımalıyız. Gençlerimizin önünü açarak inşallah önümüzdeki süreçte başpehlivanlığa oynayan fazla sayıda genç yetiştirmek en büyük amacımız." dedi.

Güreşleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Ali Gürbüz, Balıkesir, Altıeylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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