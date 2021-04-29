Altıeylül Zabıtası "Kırmızı çizgi"ye dikkat çekti - Son Dakika

Altıeylül Zabıtası "Kırmızı çizgi"ye dikkat çekti

29.04.2021 12:12
Altıeylül Zabıtası

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için sahaya indi.

Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için sahaya indi.

Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilerek "Trafikte Yaya Önceliği" kampanyası başlatılmıştı. Takip eden süreçte "Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz" sloganıyla "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında çeşitli etkinler düzenlenmişti. Pandemi döneminde de yaya öncelikli farkındalık çalışmaları devam etmiş "Evimdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her yıl Daha İyiye" sloganları kullanılmıştı. Tarihler 2021 yılını gösterdiğinde ise "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla yaya geçitlerine kırmızı bir şerit çekilerek başta sürücüler olmak üzere tüm vatandaşların konuya olan dikkatini arttırarak farkındalık oluşturulmak istendi.

Ülke genelinde yapılan farkındalık çalışmalarında Altıeylül İlçesi'ndeki faaliyetlere katılan Altıeylül Belediyesi, yaya öncelikli trafik çalışmalarında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada "Önce Yaya Uygulaması" kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında sürücülere yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmak amacıyla "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" yazılı araç kokusu ve sticker dağıtıldı. Katılmış olduğu ve toplum yararına olan tüm faaliyetlerde ön saflarda yer almak istediklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı "İçişleri Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler kapsamında belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Can kayıplarının ve üzücü olayların yaşanmaması; toplumdaki bireyler olarak bizlerin daha saygılı ve anlayışlı olacağına da inancımız tam bir şekilde sürücülerimizi bilgilendirdik. Farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdiğimiz bu ekinlikte de sürücülerimize üzerinde "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" yazılı araç kokusu ve sticker dağıttık. Tek temennimiz yapılan çalışmaların güzel sonuçlar ile geri dönmesidir. Trafikte can kayıplarının yaşanmadığı ve yayaların öncelikli olduğu bir trafik kültürüne olan inancımız yüksek" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti
Altıeylül Zabıtası Kırmızı çizgi ye dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Altıeylül, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül Zabıtası 'Kırmızı çizgi'ye dikkat çekti - Son Dakika


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