6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz - Son Dakika
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6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz

14.11.2022 15:21

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde gerçekleşen sekizinci 6'lı masa toplantısının en önemli maddesi İstiklal Caddesi'ndeki saldırı olurken, "Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplandı. Altı siyasi partinin lideri İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya dair ortak açıklama yaptı.

"TERÖRE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

İstanbul'da yaşanan patlamayı toplantının öncelikli gündem maddesi olarak ele aldıklarını belirten liderler açıklamada, "İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.

BÜTÜN ZORLUKLARI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Bizler Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandılar.

YORUMLAR
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Buğra Kavuncu: Teröre Karşı En Büyük Mücadele, Ülkedeki Bütün Tarafların Göstereceği Tepki ve Duyarlılıktır Buğra Kavuncu: Teröre Karşı En Büyük Mücadele, Ülkedeki Bütün Tarafların Göstereceği Tepki ve Duyarlılıktır 6'lı masa 8'inci kez toplandı 6'lı masa 8'inci kez toplandı

Gelecek Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz - Son Dakika
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