Saraçhane'deki mitingi kaç kişi katıldı? İşte emniyetin verdiği sayı... - Son Dakika
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Saraçhane'deki mitingi kaç kişi katıldı? İşte emniyetin verdiği sayı...

15.12.2022 20:27

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmişti. 6'lı masa liderlerinin de katıldığı mitinge yoğun bir katılım sağlandı. Emniyet kaynakları alanda 25 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan program, 6'lı masanın konuşmalarıyla devam etti. Mahkemenin İmamoğlu için verdiği hapis cezasına tepki gösteren muhalefet liderleri, hem İBB Başkanı'na destek verdi hem de hükümete sert sözlerle yüklendi.

EMNİYET: 25 BİN CİVARINDA KATILIM OLDU

İmamoğlu dün yaptığı çağrıyla İstanbulluları alana davet etmişti. Saraçhane'de yoğun bir kalabalık oluşurken, il emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Fatih, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraçhane'deki mitingi kaç kişi katıldı? İşte emniyetin verdiği sayı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saraçhane'deki mitingi kaç kişi katıldı? İşte emniyetin verdiği sayı... - Son Dakika
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