Altın 1,550 dolar üzerinde tutunuyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüne yönelik korkuların sürmesine bağlı olarak güvenli liman altın 1,550 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Yeni corona virüs salgını, 2002-2003 yıllarında ortaya çıkan küresel salgında yaklaşık 800 kişinin ölümüne yol açan ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzeinde de olumsuz etkiler yaratan bir başka corona virüsü türü olan şiddetli akut solunum sendromuna (severe acute respiratory syndrome - SARS) benzetiliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.48 düşüşle 61.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.70 düşüşle 55.21 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.61 düşüşle 17.72 dolardan,

altın, yüzde 0.04 düşüşle1,556.00 dolardan,

bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.74 dolardan,

platin, yüzde 1.63 düşüşle 1,004.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.69 düşüşle 2,319.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 297 liraya, çeyrek altın 485 liraya, Cumhuriyet altını da 2,008 liraya yükseldi.