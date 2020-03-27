Altın 1,620 dolarda, petrol düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın 1,620 dolarda, petrol düştü - Son Dakika Ekonomi

Altın 1,620 dolarda, petrol düştü

7 saat önce

Covid-19 salgınına karşı yeni önlemlerin alınacağı beklentisiyle hızlı yükselen altın hafif geri çekilmesine karşın 1,620 dolar tutunuyor.

Altın 1,620 dolarda, petrol düştü, System.String[]

Covid-19 salgınına karşı yeni önlemlerin alınacağı beklentisiyle hızlı yükselen altın hafif geri çekilmesine karşın 1,620 dolar tutunuyor. Petrol fiyatları da talep kaygılarıyla 30 doların altında hareket ediyor.

Rusya Enerji Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı bir açıklamada, doğru hampetrol fiyatının varil başına 45 ile 55 dolar dolayında olduğu belirtildi. Açıklamada, petrol fiyatlarının 25 dolar doayında düzeylere çekilmesinin temel nedeni Covid-19 salgını olduğu da vurgulandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'ndaki anlaşmazlık nedeniyle petrolde arz kısıntısını sağlayan anlaşması bu ay başında geçersiz hale gedi ve petrol fiyatları yarı yarıya geriledi.

Rusya'nın ulusal varlık fonu RDIF'in başında bulunan Kirill Dmitriev, başka ülkelerin de işbirliği yapması halinde petrol piyasasında arz ve talebi dengelemek için yeni bir OPEC+ anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.64 düşüşle 27.57 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 1.46 düşüşle 24.99 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.74 düşüşle 14.30 dolardan,

altın, yüzde 0.63 düşüşle 1,619.68 dolardan,

bakır, yüzde 0.20 düşüşle 4,814.00 dolardan,

platin, yüzde 0.04 artışla 737.69 dolardan,

paladyum yüzde 2.61 düşüşle 2,277.18 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol talebinin "serbest düşüşte" olduğu uyarısı yaptı. Küresel düzeyde en az 3 milyar kişinin, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmadığına dikkat çeken Birol, buna bağlı olarak petrol talebinin günde ortalama 20 milyon varil düşebileceğinin altını çizdi.

Birol, buna karşın Suudi Arabistan'ın hala, petrol fiyatlarının indikleri mevcut düzeylerden toparlanabilmesinde yapıcı bir rol oynama potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. IEA'nın yakında açıkladığı bir raporda, petrol talebinin küresel finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana ilk kez 2020 yılında düşebileceği uyarısı yapılmıştı.


Koronavirüs, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:31 Kaynak: DHA

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