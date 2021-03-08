Altın 1,700 doların altına geriledi

ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı haftanın ilk işlemlerinde hafif toparlandıktan sonra yeniden 1,700 doların altına geriledi ve 1,684.91 dolara kadar indikten sonra, 1,690 dolar düzeyine döndü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), beklentilerin aksine üretimi artırmayıp, mevcut düzeylerinde sabit tutma kararıyla yükselen ve Yemen'de Husiler'in, Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının merkezine insansız hava aracı (drone) ve füzelerle saldırmasının etkisiyle 70 doların üzerine tırmanan gösterge Brent petrolün varil fiyatı bu sınırın altına çekildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı , petrol rafinerisi ve dünyanın en büyük offshore petrol terminali olan Ras Tanura'daki bir petrol depolama sahasına denizden gelen bir drone ile saldırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre silahlı insansız hava aracı hedefine ulaşmadan önce imha edildi.Bakanlık bir şarapnelin, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco'nun kullandığı Dhahran'daki bir yerleşim yerinin yakınına düştüğünü ve saldırılarda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hala yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim azaltmasıyla birlikte arz kısıtlamasının nihai hacmi günlük 8 milyon varile düzeyinde.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.88 düşüşle 68.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.76 düşüşle 65.59 dolar,altın yüzde 0.51 düşüşle 1,690.13 dolar,gümüş yüzde 0.10 artışla 25.21 dolar,bakır yüzde 4.52 artışla 8,977.00 dolar,platin yüzde 0.87 artışla 1,143.36 dolar,paladyum yüzde 0.36 düşüşle 2,331.36 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 417 liraya, çeyrek altın 695 liraya, Cumhuriyet altını da 2,790 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin emtia bülteninde, Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi'nin, Şubat ayında yüzde 2.4 artarak 116.0 düzeyine yükseldiği ve yıllık bazda artışın yüzde 16.74 olarak gerçekleştiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Hindistan Şeker Fabrikaları Birliği (ISMA), 1 Ekim'de başlayan mevcut pazarlama yılında 502 şeker fabrikasının faaliyete geçtiğini, ancak 98 değirmenin Şubat sonunda kırmayı durdurduğunu söyledi."Uluslararası Kahve Örgütü (ICO) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kahve ihracatı Ocak 2021'de bir yıl öncesine göre yüzde 3.4 düştü; ancak, 2020/21 sezonunun ilk dört ayında ihracat yüzde 3.7 arttı."Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Perşembe günü, kısmen Avustralya Kazakistan ve Rusya 'daki mahsuller için yukarı yönlü revizyonları yansıtan 2020/21 sezonunda küresel buğday üretimi tahminini yükseltti."Buğdayda, 20/50 günlük ortalamalardan ve yükselen trend desteğinden gelen alımlar 660 direncinde sınırlı kaldı. Direnç bölgesinden gelen satışların ardından 20 günlük hareketli ortalama tutunmaya çalışan buğdayda, satışların devam etmesi durumunda 650 destek seviyesi takip edilebilir. " Mısır fiyatı aralık ayından gelen yükselen kanal trendini Cuma günü aşağı yönlü kırdıktan sonra, 528.60 seviyesine kadar geri çekilmişti. Bugün gap ile açılış yapan ve gün içerisinde hafif satış baskısı gören fiyat, 14 günlük ortalamasına tutunuyor. "Ağustostan bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden soya fiyatı Ocak ayının son haftasından beri yükseliş kanalı yakalamış durumda. "Pamuk, gelen sert satışların ardından Fibo (61.8) seviyesini destek olarak test etti. Bu bölgeden gelen alımların ardından 89.25 seviyesine doğru sınırlı yükseliş görülse de tekrar satış baskısı oluştu. " Eylül ayından beri yükselen trend üzerinde hareket eden şeker fiyatı, trendi üçüncü kez test etti. Trendden dönen fiyat, güne satışla başladı. "Kasım ayından bu yana yükselen kanal üzerinde hareketini sürdüren kahve fiyatı, ters bayrak formasyonunun kırılmasının ardından 130.00 seviyelerine kadar geri çekilme yaşamıştı.

"Kakao fiyatı, 26 şubattan beri oluşturduğu yükseliş trendini kırmasından beri sert düşüş görüntüsü çiziyor. Güne negatif başlayan fiyat, düşüş hareketine devam ettiği takdirde 2532 seviyesi destek konumunda bulunuyor."