Altın 1,730 doların üzerinde - Son Dakika

Altın 1,730 doların üzerinde

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından 1.14 düzeyini de gören euro/dolar paretisinin yeniden 1.12 - 1.13 düzeylerine çekilmesi üzerine hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, artan güvenli liman talebiyle sınırlı kaldı ve 1,730 doların üzerinde tutundu.

Altın 1,730 doların üzerinde, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından 1.14 düzeyini de gören euro/dolar paretisinin yeniden 1.12 - 1.13 düzeylerine çekilmesi üzerine hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, artan güvenli liman talebiyle sınırlı kaldı ve 1,730 doların üzerinde tutundu.

Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan bir araştırma notunda Fed'in  enflasyonun hedefi aşmasına tahammül etmeye karar vermesi durumunda altın fiyatlarının ons başına 2 bin doları aşabileceğine dikkat çekti ve ayrıca bakır ve alüminyum tahminlerini de yükseltti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin beklentilerinin yanında, ABD'de hampetrol stoklarının da rekor düzeylere yükseldiğine ilişkin verilerle petrol fiyatları sert düştü.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.20 düşüşle 37.87 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.12 düşüşle 36.12 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.50 düşüşle 17.57 dolar,

altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,730.72 dolar,

bakır, yüzde 2.56 düşüşle 5,753.00 dolar,

platin, yüzde 0.23 artışla 818.85 dolar,

paladyum yüzde 0.66 artışla 1,938.77 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 379 liraya, çeyrek altın 623 liraya, Cumhuriyet altını da 2,482 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,730 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi

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