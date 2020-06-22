Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika

Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay

Üretim kısıntısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatlarındaki artışı, küresel düzeyde Covid-19 vakalarının rekor düzeye çıkmasına bağlı ortaya çıkan yakıt talebinde toparlanmaya yönelik endişelerle sınırlandı.

Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay, System.String[]

Üretim kısıntısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatlarındaki artışı, küresel düzeyde Covid-19 vakalarının rekor düzeye çıkmasına bağlı ortaya çıkan yakıt talebinde toparlanmaya yönelik endişelerle sınırlandı.

Buna karşılık, Covid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceği endişelerini artırmasıyla yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle altının ons fiyatı, yaklaşık bir ay sonra yeniden 1,750 doları aştı.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz- Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.92 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.45 artışla 39.75 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.39 artışla 17.87 dolar,

altın, yüzde 0.52 artışla 1,752.06 dolar,

bakır, yüzde 0.02 artışla 5,810.00 dolar,

platin, yüzde 0.06 artışla 814.22 dolar,

paladyum yüzde 0.11 artışla 1,915.29 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,519 liraya yükseldi.


Koronavirüs, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir         
14:44
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi         
14:39
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı         
14:12
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı         
13:41
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı         
13:28
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu         
13:26
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı         
13:26
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı         
13:13
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek         
13:12
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı         
12:59
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak         
12:47
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı         
12:42
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var         
12:38
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi         
12:34
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı         
12:29
Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı         
12:28
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti         
12:19
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 15:43:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei