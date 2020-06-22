Altın 1,750 doları aştı, petrol yatay

Üretim kısıntısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatlarındaki artışı, küresel düzeyde Covid-19 vakalarının rekor düzeye çıkmasına bağlı ortaya çıkan yakıt talebinde toparlanmaya yönelik endişelerle sınırlandı.

Buna karşılık, Covid-19 vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceği endişelerini artırmasıyla yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle altının ons fiyatı, yaklaşık bir ay sonra yeniden 1,750 doları aştı.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz- Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi.

OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 artışla 41.92 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.45 artışla 39.75 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.39 artışla 17.87 dolar,

altın, yüzde 0.52 artışla 1,752.06 dolar,

bakır, yüzde 0.02 artışla 5,810.00 dolar,

platin, yüzde 0.06 artışla 814.22 dolar,

paladyum yüzde 0.11 artışla 1,915.29 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 386 liraya, çeyrek altın 633 liraya, Cumhuriyet altını da 2,519 liraya yükseldi.