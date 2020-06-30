Altın 1,770 doların üzerinde - Son Dakika

Altın 1,770 doların üzerinde

Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,770 doların üzerinde tutunuyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak yükselen altın fiyatları 1,770 doların üzerinde tutunuyor.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, gram altının ons altına paralel hareketini sürdürdüğüne işaret edilerek, "Son dönemde 6.83-6.86 lira arasına sıkışan dolar/TL kurunun gram altına olan etkisi azalırken gram altının hareketine onsun yön verdiğini görüyoruz. Ons altının 1,720 dolardan 1,779 dolara yaptığı hareket sonrasında 392 lira seviyeleri test eden gram altın şu sıralar 389 lira seviyesinde bulunuyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak işsizlik, ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verileri ile hem ons hem de kur tarafında oynaklığın artması gram altında da sert hareketlere neden olabilir. Yaşanacak olası aşağı yönlü hareketlerde 388 ve 385 lira destek seviyeleri söz konusu iken olası yukarı yönlü  hareketlerde ise 391 ve 393 lira direnç seviyelerini takip edeceğiz" denildi.

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Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisine bağlı talep daralması endişelerinin yanında, Libya'nın altı aylık aradan sonra yeniden üretime başlayacağına ilişkin beklentilerle yeniden düştü.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.75 düşüşle 41.54 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.53 düşüşle 39.53 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.77 artışla 18.00 dolar,

altın yüzde 0.07 artışla 1,774.12 dolar,

bakır yüzde 0.44 artışla 5,969.00 dolar,

platin yüzde 0.70 artışla 820.26 dolar,

paladyum yüzde 0.39 düşüşle 1,893.66 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2,544 liradan satılıyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,770 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi

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