Altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor - Son Dakika

Altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor

Olumlu verilerle küresel hisse senedi borsalarında yükselişlerin etkisiyle yaşanan satışlara karşın altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor.

Olumlu verilerle küresel hisse senedi borsalarında yükselişlerin etkisiyle yaşanan satışlara karşın altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ve dünya genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerindeki baskıyı artırabileceği endişeleriyle hafif gerileyen petrol fiyatları 40 doların üzerinde hareket ediyor.

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Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının dirençli kalmaya çalıştığına dikkat çekerek, "İstihdam verileri de dahil olmak üzere makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki toparlanmayı net bir şekilde yansıtması ve korona virüse karşı aşı çalışmalarının başarılı ilerlemesi risk iştahını küresel ölçekte canlı tutuyor" dedi ve ekledi:

"Bu durum altından çıkışları bir miktar hızlandırırken zaman zaman 1,770 doların altına inildiğini görüyoruz.

"Ancak korona virüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve ABD'de toplam günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıkması altın üzerindeki baskının şimdilik sınırlı kalmasını sağlıyor.

"Kimi eyaletlerin ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik adımları yavaşlatması da bu noktada dikkat çeken bir haber olarak öne çıkıyor.

"1,760-1,765 dolar bandını ilk destek noktası olarak takip etmeyi sürdürüyoruz.

"Daha güçlü bir tablodan bahsedebilmek için ise 1,780 doların aşılması gerekiyor.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.79 düşüşle 42.58 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 40.23 dolar,

altın yüzde 0.02 artışla 1,775.62 dolar,

gümüş yüzde 0.55 artışla 18.05 dolar,

bakır yüzde 0.62 artışla 6,093.50 dolar,

platin yüzde 0.38 düşüşle 812.09 dolar,

paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,905.06 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 392 liraya, çeyrek altın 643 liraya, Cumhuriyet altını da 2,559 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,770 doların üzerinde tutunuyor - Son Dakika Ekonomi

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