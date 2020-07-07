Altın 1,780 doların üzerinde - Son Dakika

Altın 1,780 doların üzerinde

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doların üzerinde tutunurken, büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle 43 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde, haftanın ilk işlem gününde Dünya Sağlık Örgütü'nün hafta sonu küresel enfeksiyonlarda günlük en yüksek sayıyı açıklaması ile artarak devam eden endişeler sonucu güne 1,773 dolarda başlayan altının yukarı hareketini sürdürdüğüne işaret edildi ve şöyle denildi:

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"Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,783 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

"Ons altındaki yatay seyir ve beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrası kurdaki sınırlı yükseliş ile birlikte gram altının da sınırlı yükselişini sürdüğü izlenmişti.

"Haftanın ilk işlem gününde ise açıklanan veriler ve takip edilen gelişmeler sonrası kurda sınırlı yükseliş gözlenirken, ons tarafında artan vaka sayıları sonucu değerli metalin yükselişini sürdürmesi ile gram altının da yükselişine devam ettiği izlendi."

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 1.39 düşüşle 42.52 dolar,

Batı Teksas yüzde 1.30 düşüşle 40.17 dolar,

altın yüzde 0.05 düşüşle 1,783.51 dolar,

gümüş yüzde 0.46 düşüşle 18.19 dolar,

bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,

platin yüzde 0.38 düşüşle 822.93 dolar,

paladyum yüzde 0.75 düşüşle 1,920.63 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 394 liraya, çeyrek altın 646 liraya, Cumhuriyet altını da 2,571 liraya yükseldi.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününde artan vaka sayılarının neden olduğu endişenin piyasalar üzerindeki etkileri sonucu petroldeki yükselişin baskılandığına işaret edilerek, OPEC ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin uyguladıkları üretim kısıntısının da küresel Petrol piyasasında arz fazlasını baskılamaya yardımcı olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Diğer bir yandan Suudi Arabistan devlet petrol üreticisinin bugün yaptığı açıklamada, Ağustos ayında Asya için olan ham petrol resmi satış fiyatlarını varil başına 1 dolar, Avrupa ve ABD içinse 20 ile 70 sent arasında yükselttiğini bildirmesi sonucu Brent petrolde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

"Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 42 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 39.40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 43.30, 44.80 ve 45.90 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

"Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 40.50, 39.40 ve 38.00 destek seviyeleri takip edilebilir."

Baker Hughes verilerine göre ABD'deki aktif petrol kuyusu sayısı 3 Temmuz'da biten  haftada üç adet düşüşle 185 adete geriledi. Böylece, aktif petrol kuyularının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 700 adet gerilemiş oldu.


Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,780 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi
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