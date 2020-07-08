Altın 1,790 doları aştı - Son Dakika

Altın 1,790 doları aştı

Covid-19 pandemisinde vaka sayısında büyük artışların yaşanmasının etkisiyle artan güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki durgunluk, altın fiyatlarını 1,790 doların üzerine yükseltti.

Covid-19 pandemisinde vaka sayısında büyük artışların yaşanmasının etkisiyle artan güvenli liman talebi ve dolar endeksindeki durgunluk, altın fiyatlarını 1,790 doların üzerine yükseltti.

Ünlü & Co/DAHA altın analizinde, ons altının son dönem zirvesini ileri taşıdığına işaret edilerek, şöyle denildi:

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"Korona virüs vaka sayılarının ABD'de 50 binli seviyeleri görmeye devam etmesi ve dünyanın geri kalanında da yukarı yönlü bir trend olması ons altının güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor.

"Buna dolar endeksinin durgun bir performans sergilemesi de eklenince fiyatların bir süredir hedef olarak gösterdiğimiz 1,800 dolar sınırına oldukça yaklaştığını görüyoruz.

"Teknik açıdan bakıldığında ons altın son bir yıldır net bir  şekilde yukarı yönlü bir kanal içerisinde hareket ediyor.

"Ancak, 1,800 doların aşılması halinde 1800-1820 dolar bandının önemli bir direnç olması bu bölgede kar satışları görülebileceğine dair sinyaller veriyor.

"Olası geri çekilmelerin boyutunu ise korona virüs endişelerinin ne derece yüksek kalmaya devam ettiği belirleyecektir."

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.30 düşüşle 42.88 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.27 düşüşle 40.48 dolar,

altın yüzde 0.13 düşüşle 1,792.88 dolar,

gümüş yüzde 0.19 düşüşle 18.30 dolar,

bakır yüzde 2.08 artışla 6,140.00 dolar,

platin yüzde 0.04 artışla 840.31 dolar,

paladyum yüzde 0.08 artışla 1,931.20 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 396 liraya, çeyrek altın 650 liraya, Cumhuriyet altını da 2,586 liraya yükseldi.

İnfo Yatırım FX analizinde, Salı günü petrol fiyatlarında bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştiğine işaret edilerek, "Piyasalar gün içinde Amerika kanadından gelecek olan  ham petrol stokları verisini takip edecek. Bölgeden gelecek olan veri  ile birlikte ABD'de stokların ne düzeyde olduğu görülecek ve veri fiyatlar üzerinde volatilitenin artmasına neden olacaktır" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,790 doları aştı - Son Dakika Ekonomi
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