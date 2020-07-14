Altın 1,800 dolar sınırında - Son Dakika

Altın 1,800 dolar sınırında

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarındaki alım dalgasının etkisiyle indiği 1,800 dolar sınırında tutunurken, petrol fiyatları hafif geriledi.

Altın fiyatları, küresel hisse senedi piyasalarındaki alım dalgasının etkisiyle indiği 1,800 dolar sınırında tutunurken, petrol fiyatları hafif geriledi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'un, "Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor" başlıklı analizinde, risk iştahındaki toparlanmaya karşın değerli metallerin de yeni haftaya ılımlı bir zeminde başlarken, altının ons fiyatının 1,810 doların üzerini test ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi:

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"Ancak yeni güne başlarken bir kez daha 1,800 dolar sınırında rakamlar görüyoruz.

"Teknik açıdan bakıldığında bir süredir dikkat çektiğimiz gibi 1,820 dolar seviyesini altın açısından önemli bir direnç olarak görürken daha güçlü bir zeminde hareket edilmesi için bu seviyenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

"Bu noktada güvenli liman ihtiyacını azalttığı için aşı üretimi konusunda yapılan iyimser açıklamaların değerli metallerin güç kazanmasını zorlaştırdığını söylemek mümkün.

"Ancak likidite bolluğu ve düşük faiz ortamı altın üzerinde oluşabilecek baskıların sınırlı kalmasını sağlayacaktır."

Amerika kıtasında Covid-19 vakalarının hızla artışını sürdürmesinin, talepte toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasının yanında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin de etkisiyle petrol fiyatlarında aşağı hareket sürüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 42.05 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.35 düşüşle 39.61 dolar,

altın yüzde 0.15 düşüşle 1,799.86 dolar,

gümüş yüzde 0.13 düşüşle 19.05 dolar,

bakır yüzde 1.81 artışla 6,545.50 dolar,

platin yüzde 0.15 düşüşle 834.77 dolar,

paladyum yüzde 0.41 artışla 1,991.78 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 397 liraya, çeyrek altın 654 liraya, Cumhuriyet altını da 2,602 liraya geriledi.

Dünya genelindeki petrol sondaj kulesi sayısı 2019'da 289 adet düşüşle 2 bin 352 düzeyine geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, dünya genelindeki toplam petrol sondaj kulelerinin yüzde 30.8'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki en büyük düşüş, kule sayısının 280 adet azalma ile 939 adete gerilediği Kuzey Amerika'da gerçekleşti. Bu dönemde, ABD'deki 274 petrol sondaj kulesinde üretim durdurulurken, Kanda'da yalnızca altı petrol sondaj kulesi kapatıldı.

OPEC verilerine göre, 2019 yılında Ortadoğu'daki petrol sondaj kulesi sayısı 35 düşüşle 532'ye. Asya-Pasifik bölgesinde dokuz adet düşüşle 241'e geriledi.

Buna karşılık, Avrupa'da petrol sondaj kulesi sayısı 44 artışla 221 adete yükseldi.

Kanıtlanmış toplam dünya petrol rezervi 2018'e göre yüzde 3.6 artarak 1.55 trilyon varile yükseldi. İran, 2018 yılında 208.6 milyar varil olarak bilinen rezerv miktarını, yüzde 34.1 artırdı. Bu arada, ABD'nin rezervleri de yüzde 20.1 artarak 52.6 milyar varile yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,800 dolar sınırında - Son Dakika Ekonomi
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