Altın 1,810 doları da aştı - Son Dakika

Altın 1,810 doları da aştı

Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşarken, stok artışıyla düşen petrol fiyatları da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) 2021 yılına ilişkin öngörüleriyle yeniden 43 doların üzerine döndü.

Altın fiyatları, Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşarken, stok artışıyla düşen petrol fiyatları da, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) 2021 yılına ilişkin öngörüleriyle yeniden 43 doların üzerine döndü.

Analistlere göre, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artıran, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 pandemisinde tepe noktasının henüz görülmediğine ilişkin açıklaması etkili oldu.

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
EIA'nın bugün açıklanan aylık "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, ABD'de akaryakıt tüketiminin 2020 genelinde günde ortalama 2.1 milyon varil düşeceği, ancak 2021 yılında bu daralmanın 0.5 milyon varilde kalacağı belirtildi.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.33 artışla 43.15 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 40.79 dolar,

altın yüzde 1.03 artışla 1,813.60 dolar,

gümüş yüzde 2.37 artışla 18.70 dolar,

bakır yüzde 0.86 artışla 6,193.00 dolar,

platin yüzde 1.43 artışla 851.93 dolar,

paladyum yüzde 0.71 artışla 1,943.26 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 liraya, çeyrek altın 656 liraya, Cumhuriyet altını da 2,612 liraya yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının son dönem zirvesini ileri taşıdığına işaret ederek, "Korona virüs vaka sayılarının ABD'de 50 binli seviyeleri görmeye devam etmesi ve dünyanın geri kalanında da yukarı yönlü bir trend olması ons altının güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor" dedi.

Akyol'a göre, 1,800-1,820 dolar bandının önemli bir direnç olması bu bölgede kar satışları görülebileceğine dair sinyaller veriyor ve olası geri çekilmelerin boyutunu ise korona virüs endişelerinin ne derece yüksek kalmaya devam ettiği belirleyecek.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,810 doları da aştı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:11 Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir 16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
23:17
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
21:51
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
21:46
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne "askeri eğitim ve öğretim fonu" verecek
20:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 23:51:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın 1,810 doları da aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]