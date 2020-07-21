Altın 1,820 dolar sınırında

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyük tartışmaların yaşandığı zorlu zirvede Covid-19 pandemisinden etkilenen ekonomileri için 750 milyar euro büyüklükteki destek paketi üzerinde uzlaşıya varmalarının etkisiyle, başta altın olmak üzere değerli metaller yükseldi.

"Ons altın yeni zirveler deniyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, "Korona virüs vakalarının dünya çapında 220 binin üzerinde rakamlarla artmaya devam etmesi değerli metallere yönelimi desteklemeyi sürdürüyor. Buna ek olarak likidite koşullarının lehte olması, faizlerin bulunduğu düşük seviyeler ve yeni teşviklerin gündemde olması gibi sebepler de daha yüksek fiyat seviyelerinin görülmesinin önünü açıyor. Teknik açıdan baktığımızda ise 1,820 doları ilk direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Bu seviyenin aşılması durumunda ons altında momentumun güç kazanması şaşırtıcı olmayacaktır."

Petrol fiyatları, artan Covid-19 vakaları nedeniyle yeni tecrit önlemlerinin alınabileceği

endişelerine karşılık, talebin iyileşeceği beklentisiyle bir süredir sıkıştığı dar bantta işlem görmeyi sürdürdü.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.579 artışla 43.62 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.51 artışla 41.04 dolar,

altın yüzde 0.05 artışla 1,818.65 dolar,

gümüş yüzde 1.91 artışla 20.30 dolar,

bakır yüzde 0.58 artışla 6,474.50 dolar,

platin yüzde 0.27 düşüşle 847.80 dolar,

paladyum yüzde 0.04 düşüşle 2,049.98 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 401 liraya, çeyrek altın 659 liraya, Cumhuriyet altını da 2,624 liraya yükseldi.