Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi - Son Dakika

Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi

19.11.2020 17:33
Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi, System.String[]

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi.

Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında bant hareketinin devam ettiğine işaret ederek, "Altının ons fiyatı zaman zaman yukarı yönlü denemeler yapsa da bu tip yükselişlerin 1,900 dolar seviyesini aşmak için yeterli olmayışı 1,850-1,900 dolar geniş bandının korunmasına neden oluyor" dedi ve ekledi:

"Kaldı ki dolar endeksinin geçtiğimiz haftaya kıyasla yönünü küçük çaplı da olsa aşağı çevirmiş olmasının da altın fiyatlarına önemli bir destek vermediğini görüyoruz. Haftanın geri kalanında bu tablonun değişmesini sağlayacak güçlü bir gerekçe olduğunu söylemek zor. Bu noktada altına ilişkin pozitif bir görüş oluşturmamız için daha fazla momentum kazanılmasını sağlayacak tetikleyici bir unsur gerektiğini söyleyebiliriz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.54 artışla 44.53 dolar,Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.98 dolar,altın yüzde 0.82 düşüşle 1,858.12 dolar,gümüş yüzde 2.08 düşüşle 23.83 dolar,bakır yüzde 0.08 düşüşle 7,069.00 dolar,platin yüzde 0.31 artışla 946.98 dolar,paladyum yüzde 1.15 düşüşle 2,312.09 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 453 liraya, çeyrek altın 759 liraya, Cumhuriyet altını da 3,011 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altında satışların sürdüğüne dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Aşı haberleri bir taraftan vaka artışları bir taraftan piyasa manik ve depresif iki durumla aynı anda baş etmeye çalışıyor. Altın ise satıcılı başladığı haftada satıcılı seanslar geçirmeye devam ediyor ve dünkü seansı da kırmızı da kapatarak üst üste üçüncü günü de kırmızıda kapatmış oldu. Dünkü seansa 1,880 dolar/onstan başlayan sarı maden, Pfizer'ın faz-üç denemesinin sonuçlarını açıklamasının ardından kayıp yaşadı. Şirketin son fazın yüzde 95 etkinlikle çalışmaları tamamladığını duyurmasıyla altın, hızla değer kaybı yaşayarak 1,863 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Diğer taraftan ABD'de artan vaka sayıları bazı eyaletleri kısmi tecrite zorlarken, New York'ta okulların yüz yüze eğitime son verilip, kapanacağı duyurulurdu. Bu haber akışı aşıya rağmen piyasaların risk iştahını kaçırırken, altın tarafında kısmi bir toparlanma görüldü. Seansı 1,872 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 0.4 kayıp yaşamış oldu."Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 24,20 dolar/onsa kadar geri çekilen beyaz maden, seansı 24.33 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.6 kaybı yazmış oldu."Platinin aşı haberlerinden pozitif etkilenme süreci devam ederken dünkü seansta 956 dolar/onsa kadar uzanarak son iki ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Dünkü seansı 945 dolar onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 1.5 kazancı yazmış oldu."Paladyum ise 2,337 dolar/ons seviyesinden tamamladığı seansta yüzde 0.6 kazancı hanesine yazarken, günün yeşilde kapatan diğer kıymetli madeni oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,435 altın, 1,892 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Koronavirüs, Petrol, Maden, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,850 dolar düzeyine geriledi - Son Dakika Ekonomi


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