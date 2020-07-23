Altın 1,888 doları gördü, petrol yatay - Son Dakika

Altın 1,888 doları gördü, petrol yatay

Yeni zirveye doğru hareketlerini sürdüren altın fiyatları, 1,871 dolar ile başladığı gün içinde 1,888.69 doları gördükten sonra, 1,880 dolar sınırına dönerken, petrol fiyatları 41 - 44 dolarda yatay hareket ediyor.

Altın 1,888 doları gördü, petrol yatay, System.String[]

Yeni zirveye doğru hareketlerini sürdüren altın fiyatları, 1,871 dolar ile başladığı gün içinde 1,888.69 doları gördükten sonra, 1,880 dolar sınırına dönerken, petrol fiyatları 41 - 44 dolarda yatay hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 17 Temmuz'da biten haftada 4.9 milyon varil artışla 536.6 milyon varile yükseldi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 103,000 varil artışla 14.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 77.9 olarak hesaplandı ve benzin stokları da günde 9.1 milyon varil yükseldi.ABD'nin hampetrol stokları da bir haftalık sürede günde ortalama 373,000 varil artışla, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 8.8 milyon varil arttı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.38 düşüşle 44.40 dolar,Batı Teksas yüzde 0.29 düşüşle 41.73 dolar,altın yüzde 0.44 artışla 1,879.88 dolar,gümüş yüzde 1.96 düşüşle 22.56 dolar,bakır yüzde 1.31 düşüşle 6,477.00 dolar,platin yüzde 1.29 düşüşle 914.78 dolar,paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,142.62 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,718 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, altının 9 yılın en yüksek seviyesinde yeni zirveler denediğine işaret edilerek, "1,872 dolar/onsa kadar uzanan sarı maden, gün boyu ralli içinde hareket etti. Dünkü seansı 1,871 dolar/onstan tamamlarken yüzde 1.6 kazancı hanesine yazdı" denildi ve eklendi: "G-10 para birimleri cinsinde altında rekor seviyeler kaydedilmesine karşılık dolar cinsinden henüz kaydedilmiş değil. Sarı madenin 1921 dolar/ons seviyesindeki rekorunu tazelemek için 50 dolar/onsluk artışa ihtiyacı var. Yaklaşık yüzde 2.5'lik bir artış altını rekora taşıyacaktır. "Gümüş ise dünkü seansta 23 dolar/ons seviyesinin üzerine kadar çıkarken, son yedi yılın zirvesine kadar yükseldi. Beyaz maden, 21.29 dolar/onstan başladığı günü 23.01 dolar/onstan kapatırken, yüzde 8.1 gibi tarihi kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin, beş ayın ardından 900 dolar/onsun üzerine geri dönerken, pandeminin etkilerini üzerinden atmaya çalışıyor. Dünkü seansı 920 dolar/onstan tamamlayan platin, günü 4.4 kazançla kapattı."Paladyum dünkü seansa 2,142 dolar/onstan başladıktan sonra seansı 2175 dolar/onsla tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.5 kazanç yazmış oldu.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dün yüksek hacimli bir seans yaşanırken, sert yükselen altın fiyatı karşısında satıcıların iştahlandığı bir gün geride kaldı. İşlemler dünya fiyatlarına yakın gerçekleşti.

"Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petroldeki artış ABD ham petrol stoklarında yakıt talebinin azalmasından dolayı görülen beklenmedik artışa bağlı olarak sınırlı kaldı."


Amerika Birleşik Devletleri, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,888 doları gördü, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi
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