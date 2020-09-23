Altın 1,890 doların altına kadar geriledi - Son Dakika

Altın 1,890 doların altına kadar geriledi

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi.

Altın 1,890 doların altına kadar geriledi, System.String[]

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününe 1,950 Dolar düzeyinde başlayan altına risk iştahındaki gerileme destek olmaya devam ederken, dolar endeksindeki

93.50 düzeyi üzerindeki hareketlerin neden olduğu satış baskısının uzlendiği vurgulandı ve şöyle denildi: "Salı günü ise takip edilen gelişmeler ve dolardaki güçlü duruş ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ABD EMrekez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara ve ilave mali destek paketine ilişkin gelişmeler ile birlikte değerli metalin aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü gözlendi."Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin doların 7.60 lira üzerinde tarihi zirvelerin test edilmesine neden olduğu da vurgulanan analizde, "Değerli metal üzerinde satış baskılarını yoğunlaştırması ile gram altında da ons altına paralel olarak aşağı yönlü hareketi takip edilmişti. Geçtiğimiz Salı günü ise dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin değerli metal üzerindeki baskıları devam ederken, yurt içerisinde takip edilen iyimser hissiyata rağmen kurda yukarı yönlü hareketlere bağlı olarak gram altında da yukarı yönlü hareketler gözlendi" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.05 düşüşle 42.20 dolar,Batı Teksas yüzde 0.25 düşüşle 40.04 dolar,altın yüzde 1.14 düşüşle 1,878.56 dolar,gümüş yüzde 4.58 düşüşle 23.28 dolar,bakır yüzde 1.26 artışla 6,768.00 dolar,platin yüzde 0.72 düşüşle 864.01 dolar,paladyum yüzde 0.52 düşüşle 2,220.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın petrol fiyatlarına ilişkin analizinde de, haftanın ilk işlem gününde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülkelerin karantina önlemlerini yeniden gündeme getirmesine ek olarak, Libya'nın ülkenin petrol ihracatına yönelik açıklamaları ve dolar çevresinde gözlenen yukarı yönlü hareketlerin Brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin derinleşmesine neden olduğu anımsatıldı ve şöyle denildi: "Bugün ise bazı ekonomilerdeki kısıtlamaların geri dönmesi petrol talebi üzerinde sınırlı bir etkiye neden olacağı düşünülürken, Brent petrolün dünkü kayıplarının bir kısmını geri kazandığı gözlendi.

"Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 41.30 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 40.40 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 42.20, 43.00 ve 44.00 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 40.40, 39.60 ve 38.80 destek seviyeleri takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Japon Yeni, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,890 doların altına kadar geriledi - Son Dakika Ekonomi

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