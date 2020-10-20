Altın 1,900 doların üzerinde tutundu - Son Dakika

Altın 1,900 doların üzerinde tutundu

20.10.2020 17:39
Altın 1,900 doların üzerinde tutundu, System.String[]

Petrol fiyatları küresel talep üzerindeki baskıların sürmesiyle sınırlı yükselirken, altın fiyatları ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesine karşın 1,900 dolar üzerinde tutundu.

Petrol fiyatları küresel talep üzerindeki baskıların sürmesiyle sınırlı yükselirken, altın fiyatları ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesine karşın 1,900 dolar üzerinde tutundu.

Analistlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) dünkü toplantısında, üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı verilmesi petrol piyasası için olumlu haber sayılsa da, genel talep baskısı petroldeki kazancı sınırlıyor.

Ikon Menkul'ün analizinde, altın dar bir bölgede sıkışmaya devam ederken, dünkü 1,910 dolar direnci üzerinde tutunma denemesinin başarısız olduğu anımsatıldı ve yeniden 1,900 doların altına doğru bir eğilim başladığına işaret edilerek, "Bugün 1,895 dolar desteği test ediliyor. Bu destek aynı zamanda 1,850 dolardan gelen kısa vadeli uptrend çizgisine denk geldiği için de son derece önemli görünüyor; 1,895 ya da uptrend çizgisinin günlük mum ile kırılması, sarı metalde negatif eğilimi artırabilir. Olası tepkilerde ise tekrar 1,910 direnci üzerinde tutunup tutunamama durumu kontrol edilebilir" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.21 artışla 42.95 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 40.92 dolar,altın yüzde 0.12 düşüşle 1,901.67 dolar,gümüş yüzde 1.02 artışla 24.64 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,768.00 dolar,platin yüzde 1.50 artışla 872.36 dolar,paladyum yüzde 1.80 artışla 2,388.49 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 789 liraya, Cumhuriyet altını da 3,143 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in, ABD'nin "teşvik paketi" fiyatlamasının sürdüğü vurgulanan analizinde şöyle denildi: "Piyasalar dönüp dolaşıyor teşvik paketi odağından bir türlü kurtulamıyor. Dünkü seansta piyasalar, teşvik paketine dair tarafların attığı adımlar neticesinde yön bulmaya çalıştığı bir günü daha geride bıraktı. "Altın haftaya teşvik görüşmeleri iyimserliğiyle 1,899 dolar/onstan başlarken, ABD seansının açılışına kadar pozitif seyrederek 1,918 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti."Artan virüs vakaları ve kışın yaklaşıyor olması piyasaları tedirgin etse de piyasanın en çok tutunduğu gelişme, teşvik paketinin ABD seçimleri öncesinde çıkacak olması. "Ancak seçime iki hafta kalmışken paketin yetişmesi de iyice zora girmiş durumda; ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchinn ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki müzakere olumlu tamamlansa dahi ABD senatosundan geçip yasalaşması oldukça zor gibi görünüyor. "Bu yaşananlar altın açısından da olumlu sayılmayacak gelişmeler olarak kenarda dururken, altın da bir süre daha yukarı doğru gitme konusunda zorluk çekecek gibi fiyatlanmaya devam ediyor. "Sarı maden, dünkü seansı 1,904 dolar/onstan tamamlarken 0.3 gibi mütevazı bir kazançla haftaya başlamış oldu. "Gümüş ise dünkü seansta 25 dolar/ons direncine kadar uzanmasına rağmen, bu seviyeyi kıramadığı bir seansı geride bıraktı. 24.39 dolar/onstan seansı tamamlayan beyaz maden, yüzde 1.0 kazancı hanesine yazdı. "Platin, dünkü seansı 859 dolar/onsla yüzde 0.5 kayıpla tamamlarken, günün kırmızıda kapatan tek kıymetli madeni oldu. Diğer taraftan platinin 850 dolar/ons desteğine tutunma çabası sürüyor, bu seviyenin kırılmasıyla aşağı doğru ivme hızla artabilir.  "Paladyum da diğer kıymetliler gibi günü yeşilde kapatırken, 2,344 dolar/onsla seansı tamamladı. Böylelikle 2,332 dolar/onstan başladığı günü yüzde 0.5 kazançla tamamlamış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının altında seyretmeye devam ederken, dünkü işlemler 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,050 kg altın, 1,876 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,900 doların üzerinde tutundu - Son Dakika Ekonomi

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