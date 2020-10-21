Altın 1,915 doları aştı - Son Dakika

Altın 1,915 doları aştı

21.10.2020 09:22
Altın 1,915 doları aştı, System.String[]

ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürerken, doların sert paralar karşısında zayıflamasıyla yükselişini sürdüren altın 1,915 doları da aştı.

ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürerken, doların sert paralar karşısında zayıflamasıyla yükselişini sürdüren altın 1,915 doları da aştı.

Petrol fiyatları da, artan Covid-19 vakalarının talepte toparlanmayı sınırlasa da, Çin ve diğer büyük ekonomilerden gelen olumlu verilerle hafif yükseldi.

Analistlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) dünkü toplantısında, üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı verilmesi petrol piyasası için olumlu haber sayılsa da, genel talep baskısı petroldeki kazancı sınırlıyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.05 artışla 43.17 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 artışla 41.39 dolar,altın yüzde 0.44 artışla 1,915.51 dolar,gümüş yüzde 1.25 artışla 24.95 dolar,bakır yüzde 2.03 artışla 6,905.50 dolar,platin yüzde 0.37 artışla 880.03 dolar,paladyum yüzde 0.14 artışla 2,406.66 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 484 liraya, çeyrek altın 794 liraya, Cumhuriyet altını da 3,162 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde doların ABD teşvik paketine dair umutların artması ile baskı altında kalması değerli metale destek olurken, Çin tarafında açıklanan ekonomik veriler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen hareketler ons altındaki yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz gün ise dikkatler yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesi ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve ABD teşvik paketine ilişkin görüşmeler üzerinde olmaya devam ederken, gün sonunda dolardaki zayıflıktan destek olan ons altının yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü takip edildi" denildi ve petrole ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Haftanın ilk işlem gününde dikkatler gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, açıklanacak kararlar öncesi devam eden arz endişeleri doğrultusunda petrol üzerinde satış baskıları gözlenirken, Çin tarafında açıklanan ekonomik veriler ve piyasalardaki iyimser hissiyat aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz gün ise OPEC+'ın istikrarsız bir piyasa görünümü için uyarması petrol fiyatları üzerinde baskılara neden olurken, gün içerisinde doların piyasalardaki iyimser hissiyat üzerine baskı altında kalması, gün sonunda Brent petrolün yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,915 doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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