Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika

Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay

Yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,950 doların altına gerileyen altının ons fiyatı, gün içinde gelen güvenli limanı alımlarıyla yeniden bu düzeyin üzerine çıkarken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay, System.String[]

Yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,950 doların altına gerileyen altının ons fiyatı, gün içinde gelen güvenli limanı alımlarıyla yeniden bu düzeyin üzerine çıkarken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Meksika Körfezi'nde etkili olan bir tropikal fırtına nedeniyle, bölgedeki tüm üretimin etkilenmesi ve hampetrol çıkarılmasının durması üzerine, petrol fiyatları hafif yükselse de, kazançlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle taleple ilgili devam eden endişelerle sınırlı kaldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı için küresel petrol talebinde daralma öngörüsünü 400,000 varil azaltarak, günde ortalama 9.5 milyon varil düzeyine indirdi.OPEC'in Eylül raporunda, 2021 yılı için küresel petrol talebinde büyüme öngörüsü de 400,000 varil azaltılarak günde ortalama 6.6 milyon varile indirildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.59 düşüşle 40.25 dolar,Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 38.01 dolar,altın yüzde 0.94 artışla 1,959.45 dolar,gümüş yüzde 1.49 artışla 27.15 dolar,bakır yüzde 1.13 düşüşle 6,715.00 dolar,platin yüzde 2.84 artışla 956.02 dolar,paladyum yüzde 1.21 artışla 2,346.93 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 472 liraya, çeyrek altın 773 liraya, Cumhuriyet altını da 3,077 liraya yükseldi.Troy Kıymitli Madenler'in analizinde, altının 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunma çabasında olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın, 1,934 dolar/ons seviyesinden başladığı geçen haftada, 60 dolarlık bir bant içerisine hareketini sığdırdı. Volatilitenin genel olarak düşük olduğu haftada altın yataya yakın bir kapanış yaptı. "Geçen hafta hisse senedi piyasalarına gelen satıştan sarı maden de olumsuz etkilenerek, 1906 dolar/onsa kadar çekildi ve haftanın en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. "Sarı madenin 50 günlük hareketli ortalaması olan 1920 dolar/ons civarından kapanış yapmaması pozitif olarak değerlendirilebilir. "Ancak bu seviyenin altında bir kapanış yapılmasıyla birlikte altın da hisse senedi piyasalarındaki satışa katılabilir ve satışlar derinleşebilir. "Haftalık seansı 1,940 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, 6 dolarlık haftalık kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş ise geçtiğimiz hafta 25.84 dolar/onsa kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetmesine karşın toparlanmayı başardığı bir haftayı geride bıraktı. "Haftalık kapanışı 26.73 dolar/ons seviyesinden yapan beyaz maden önceki haftaya kıyasla yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu. "Altın-gümüş oranındaysa 73 seviyesi aşılmaya çalışılıyor, bu seviyenin aşılmasıyla birlikte işler altının lehine gümüşün aleyhine dönebilir. Bu oranı da dikkatle takip etmekte yarar var."Platin ise paladyum ile birlikte haftanın yeşilde kapatan diğer kıymetli madeni oldu. 906 dolar/onstan seansa başlayan platin, 931 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 2.7 kazancı hanesine yazmış oldu. Hikayesini tamamen büyüme ve sanayideki toparlanmadan alan platin, küresel büyümedeki toparlanmayla birlikte hızla güç kazanabilir."Paladyum ise haftanın en çok kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,360 dolar/onstan yüzde 3.6 ile haftalık kapanışı yapmış oldu. Bu kapanışla birlikte paladyum, dördüncü haftayı da yeşilde kapatırken, rallisini sürdürmüş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta işlem hacmi düşmüş olsa da alıcılar iştahını kaybetmedi ve altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.50- 0.80 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 14,915 kg altın, 18,713 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Meksika Körfezi, Petrol, Maden, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın 1,950 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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