Altın 1,950 doların altına çekildi

Güvenli liman alımlarının etkisiyle, geçen hafta ortasında yükselmeye başlayan ve haftanın son işlem gününde 1.950 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı yeni haftanın başında bu düzeyin altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.24 artışla 40.59 dolar,Batı Teksas yüzde 0.60 artışla 38.26 dolar,altın yüzde 0.26 artışla 1,946.37 dolar,gümüş yüzde 0.41 artışla 26.86 dolar,bakır yüzde 1.13 düşüşle 6,715.00 dolar,platin yüzde 1.31 artışla 942.07 dolar,paladyum yüzde 0.14 düşüşle 2,315.43 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 769 liraya, Cumhuriyet altını da 3,064 liraya geriledi.İş Yatırım'ın uluslararası piyasalar raporunda, altın ve gümüşte geri çekilme eğiliminin ağır bastığına işaret edilerek, şöyle denildi;"Destek seviyelerine yakın seyreden metallerde hafif değer kayıplarıyla kapanış gerçekleşti."Altın 1,942 ve gümüş 26.77 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. "Altında 1,900 ve gümüşte 26 seviyeleri en yakın destek seviyeleri olarak öne çıkıyor."Petrol fiyatlarında zayıf görünüm korunuyor. ABD tarafından açıklanan haftalık DOE stok verileri ve petrol talebindeki zayıf seyrin devam edeceği beklentisinin sürmesi fiyat yükselişini sınırlıyor. "Ekim vade WTI (Batı Teksas) petrol kontratı gün içinde 36,67 dolara kadar geriledikten sonra günü yüzde 0.4 primle 37.5 dolar civarında sonlandırdı. "Brent petrolde ise yüzde 0.4 değer kaybıyla 39.90 dolar seviyelerinde kapanış gerçekleşti."LME'de (London Metal Exchange - Londra Metal Borsası) alüminyum hariç pozitif kapanış görüldü; üç ay vadeli bakır ve nikel sırasıyla yüzde 1.06 ve yüzde 1.77 primlerle artıda kapattı.
"Bakırdaki yükseliş London Metal Exchange tarafından takip edilen depo stoklarındaki azalmalar ve endüstriyel metallerin en büyük kullanıcılarından Çin'in kredi piyasalarını rahatlatmaya yönelik adımları atması ile desteklendi."
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:33 - Kaynak: DHA
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