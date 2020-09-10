Altın 1,960 doları aştı, petrol yatay

Güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle, 1,910 dolar düzeylerine kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu düzeylerden gelen alımlarla tırmanışını sürdürdü ve 1,960 doları da aştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çevre koruma kaygılarıyla Florida, Georgia ve North Carolina eyaletlerinde petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini 10 yıl süreyle yasaklaması üzerine hafif toparlanan petrol fiyatları, ABD hampetrol stokları, 4 Eylül'de sona eren haftada 2 milyon 970 bin varil azaldığını gösteren veriler sonrası, yükseldiği düzeylerde yatay hareket ediyor.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 2 milyon 610,000 varil yükseldi.API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 6 milyon 890,000 bin varil azalırken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 290,000 varil yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.12 artışla 41.21 dolar,Batı Teksas yüzde 0.16 artışla 38.69 dolar,altın yüzde 0.91 artışla 1,964.67 dolar,gümüş yüzde 1.72 artışla 27.45 dolar,bakır yüzde 0.74 artışla 6,759.00 dolar,platin yüzde 1.58 artışla 937.96 dolar,paladyum yüzde 1.30 artışla 2,331.02 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 469 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,064 liraya yükseldi. Troy Kıymetler Madenler'in, "Altından ufak bir sıçrama" başlıklı analizinde, hafta ortasında altın özellikle Avrupa piyasalarında ufak çaplı bir sıçrama yaparak son birkaç günlük bandını yukarı yönde kırdığına dikkat çekildi ve şöyle denildi: "Gün ortasında, en düşük işlem fiyatının 1920.15 dolar/ons olarak kaydedilmesinin akabinde alıcılarını karşılayan altın, onsta 30 dolarlık hareketiyle günün en iyi işlem fiyatını 1,950.85 dolar/ons olarak kaydetti. "Günlük bazda yüzde 0.7 kazandıran altın tekrar 2,000 usd/oz üzerine çıkmayı hedefliyor. " Gümüş de onsta 1 dolarlık bir yukarı hareketle günlük seansını tamamladı. "Bugün ABD'den kritik rakamlar bekleniyor.

"İşsizlik başvuruları ve ÜFE rakamları piyasaların yakın takibinde olacak."