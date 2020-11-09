Altın 1,960 doların üzerine yükseldi

"Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1,920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1,950 doların üzerinde kalındıkça 1,975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz."

Doların zayıflamasının desteğinde yükselen ons altının fiyatı 1,960 doları aşarken, ABD'de seçim belirsizliğinin büyük ölçüde kalkmasıyla, petrol fiyatları da hafif yükseldi.

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