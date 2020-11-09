Altın 1,960 doların üzerine yükseldi

Doların zayıflamasının desteğinde yükselen ons altının fiyatı 1,960 doları aşarken, ABD'de seçim belirsizliğinin büyük ölçüde kalkmasıyla, petrol fiyatları da hafif yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 2.25 artışla 40.49 dolar,Batı Teksas yüzde 2.25 artışla 38.17 dolar,altın yüzde 0.48 artışla 1,961.63 dolar,gümüş yüzde 0.94 artışla 25.82 dolar,bakır yüzde 1.19 artışla 6,947.00 dolar,platin yüzde 0.95 artışla 904.39 dolar,paladyum yüzde 1.11 düşüşle 2,466.30 dolar düzeyindeydi.Altın fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesine karşın, doların gerilemesinin etkisiyle iç piyasada gram altın 531 liraya, çeyrek altın 875 liraya, Cumhuriyet altını da 3,486 liraya geriledi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında değer kazanma eğiliminin artarak sürdüğüne dikkat çekerek, şöyle dedi: "Seçim sonuçları sonrasında oluşan tablonun dolar üzerinde yarattığı baskıya paralel olarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. "Ayrıca mali teşvik paketine yönelik beklentilerin canlı kalmaya devam etmesinin de altın lehine olduğunu söylemek mümkün. "Kaldı ki, korona virüs vaka sayılarının belirgin şekilde artış gösteriyor oluşu da ekonominin destek bulması için mali teşvik paketinin gerekli olduğunu net şekilde ortaya koyuyor. "Dolayısıyla bu beklentiler korunduğu sürece yukarı yönlü eğilimin süreceğini düşünüyoruz.
"Teknik açıdan bakıldığında ise ons altının 1,920 dolar direncini net şekilde kırmış olmasını pozitif bulurken 1,950 doların üzerinde kalındıkça 1,975 doların ilk hedef olacağını tahmin ediyoruz."
- Kaynak: DHA
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