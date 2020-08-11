Altın 2,010 doların altında

Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, ABD destek paketinin yaydığı iyimserlikle doların destek bulması sonrasında 2,010 doların da altına çekildi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, dolar endeksinin 92.5 düzeyine doğru geri çekildikten sonra, gerek beklentilerden daha iyimser ABD verileri, gerekse teşvik paketine ilişkin iyimser beklentilerle destek bulmasının, "kaçınılmaz olarak" ons altının güç kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Ancak 2,000 doların üzerinde kalındıkça büyük ölçekli bir bozulmadan söz etmek kolay olmayacaktır. Diğer taraftan ABD ile Çin arasında TikTok üzerinden devam eden gerilimin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, söz konusu gerilimin geri çekilmelerin limitli kalmasında pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. İki ilke arasındaki ilişkilerin yanı sıra özellikle dolar endeksinin performansının altının kısa vadeli görünümünü belirleyecek en önemli konu başlığı olacağını düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.56 artışla 45.21 dolar,Batı Teksas yüzde 0.69 artışla 42.28 dolar,altın yüzde 0.88 düşüşle 2,009.81 dolar,gümüş yüzde 2.23 düşüşle 28.47 dolar,bakır yüzde 2.63 artışla 6,401.00 dolar,platin yüzde 1.11 düşüşle 976.19 dolar,paladyum yüzde 0.87 düşüşle 2,205.19 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 473 liraya, çeyrek altın 803 liraya, Cumhuriyet altını da 3,196 liraya geriledi. Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler ile Irak 'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntısı kararlarına uyacaklarını açıklamalarıyla 45 doların üzerine yükselen Brent'in varil fiyatı bu düzeyde tutunuyor.Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'de, Covid-19 krizinin etkilerine karşı yeni teşvik paketi için Cumhuriyetçi ve Demokratların yeniden masaya oturacakları ve Asya piyasalarında petrol talebinde toparlanma beklentileri de etkili oldu.

Katar dışındaki Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin ortak açıklamasında, küresel petrol piyasalarının, OPEC+ grubunun ilan ettiği üretim kısıntısı kararlarına tam katılım ile istikrara kavuşacağının altı çizildi.