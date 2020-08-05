Altın 2,025 dolar ile yeni rekorda

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalması da, petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Güvenli liman soluksuz yükselen altın fiyatları 2,025 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada Cumhuriyet altını 2,997 lira ile 3,000 lira sınırına dayandı. Gram altının 450 lirayı aştığı piyasalarda çeyrek altın da 750 liranın üzerine yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:32

Kaynak: DHA

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