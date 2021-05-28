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Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde

28.05.2021 11:16

Dolardaki yükselişten etkilenen altının gram fiyatı 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 521 liradan, çeyrek altın 854 liradan, cumhuriyet altını da 3 bin 481 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 518,3 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 522,5 lirayı gördü. Gram altın saat 11.00 itibarıyla 521 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 854 lira, cumhuriyet altını da 3.481 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.890 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde

Cumhuriyet, Kasım, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • yeter: EKONOMİ NASIL BATIRILIR. TCMB NASIL HİÇ EDİLİR. PARANIZ NASIL PUL OLUR. VALLA SÜPER YÖNETİYORSUNUZ BRAVO HEY HEY HEY DEMEKLE OLMUYORMUŞ DEĞİLMİ Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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