Altın ABD-Çin anlaşmasını öncesi düşüşte - Son Dakika
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Altın ABD-Çin anlaşmasını öncesi düşüşte

6 saat önce

Altın fiyatları, bu hafta imzalanması beklenen ABD-Çin anlaşması öncesinde düşüşe geçti.

Altın ABD-Çin anlaşmasını öncesi düşüşte, System.String[]

Altın fiyatları, bu hafta imzalanması beklenen ABD-Çin anlaşması öncesinde düşüşe geçti. Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Beyaz Saray'dan Cuma günü yapılan açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.

Petrol fiyatları da, ABD- İran gerginliğinin azalmasıyla sabit duruma geldi. Sektör dünyanın en fazla petrol tedarikçisi olan ABD ve Çin'in Çarşamba günü imzalayacağı ticaret anlaşmasının ilk fazını bekliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.11 artışla 65.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.19 artışla 59.15 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 18.05 dolardan,

altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,555.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.36 artışla 2.82 dolardan,

platin, yüzde 0.80 düşüşle 978.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.10 düşüşle 2,070.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 479 liraya, Cumhuriyet altını da 1,982 liraya yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları birinci aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin  yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi. Fox News kanalına konuşan Mnuchin, anlaşmanın birinci aşamasına ilişkin metnin çevrilmesi sürecinde değişiklikler yapıldığına ilişkin haberlerin sorulması üzerined, "13 Aralık'ta varılan uzlaşmanın metni çeviri sürecinde de değişmedi. Bu söylentilerin, dedikoduların nereden  çıktığını anlamıyorum" dedi ve ekledi:

"Bir çeviri sürecindeyiz ve bunun tamamen teknik bir konu olduğunu düşünüyorum. Anlaşmanın menti imza gününde İngilizce olarak yayınlanacak ve bunu herkes görecebilecek. Bu gerçekten çok, çok geniş kapsamlı, büyük bir anlaşma."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
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