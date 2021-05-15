Altın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Altın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Altın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Altın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 21:14
Altın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Altın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Altın alerjisi, genel olarak başka metaller ile karıştırıldığı takdirde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.

Altın alerjisi, genel olarak başka metaller ile karıştırıldığı takdirde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Saf altın büyük bir çoğunlukla alerjiye sebep olmaz. Ancak cildi çok hassas olan kişilerde nadir de olsa saf altının da alerjiye sebep olduğu görülmüştür. Altın ise takı olarak oldukça fazla bir şekilde tercih edilmektedir.

Altın Alerjisi Nedir?

Altın alerjisi ciltte çok nadir de olsa alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Ancak saf altının alerjiye sebep olduğuna fazla rastlanılmaz. Takı olarak kullanılmakta olan yabancı cisimlerin ten ile temas etmesi ile cilt bazı tepkiler verebilir. Genel olarak altının tek başına alerjiye sebep olmadığı bilinir. Ancak altının metaller ile karışması sonucunda ciltte alerji meydana çıkabilir. Ciltte meydana gelen alerjik reaksiyonlar ise çoğunlukla birbirleri ile benzerlik gösterir niteliktedir.

Altın Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Altın alerjisi de kullanılan diğer takılarda olduğu gibi yabancı maddenin cilt ile teması sonucunda meydana gelir.

Altın alerjisi de bir tür takı alerjisi olarak ifade edilebilir.

Küpe, yüzük, kolye, bileklik veya benzeri takı malzemelerinin cilde teması sonucunda ciltte alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Altın alerjisinin görülmesi için kişinin cildinin çok fazla hassas olması gerekmektedir. Genel olarak cilde teması durumunda en az alerjiye sebep olan takı altın olarak ifade edilebilir.

Altın Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Altın Alerjisi Belirtileri

Cilde uzun süre temas eden altının en temel alerji belirtilerinden sayılan kaşıntı ve kızarıklık göstermesi ile anlaşılır.

Altın alerjisi, oldukça nadir olarak görülen bir alerji olduğu için teşhisi biraz zor olmaktadır.

Altının içerisine karıştırılan bazı maddeler altının ciltte alerjiye sebep olmasına sebep olur.

Altın alerjisi özellikle de altının nikel ile karıştırılması sonucunda meydana gelmektedir.

Cilde altın değdiği zaman oluşan alerjinin tam olarak tespit edilmesi için uygulanabilecek bir diğer teknik ise kan testi yapılmasıdır.

Kan testi yapıldığında kişinin vücudunda neye karşı alerjisi olduğu tespit edilebilir.

Üstelik alerji tespitinde kullanılmakta olan bir diğer yöntem ise alerji testi yapılmasıdır.

Altın Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Takı takmak tüm kadınlar tarafından oldukça fazla sevilmektedir. Ancak bazı durumlarda takı malzemeleri alerjiye neden olabilir. Böyle durumlarda ise ciltlerinde ki hassaslıktan dolayı alerjisi olan kişiler takı takamazlar.

Altın alerjisi de altının cilde belirli bir süre temas etmesi sonucunda meydana gelmektedir.

Altın alerjisi de diğer tüm takı alerjilerinde olduğu gibi cilde değmediği durumlarda hafifler.

Kesin olarak geçmesi için ise bilinen bir tedavi yöntemi yoktur.

Altın takı kullanmak isteyen kişiler kıyafetlerin üzerine gelecek şekilde takmayı tercih edebilir.

Altın Alerjisi Tedavisi

Altın alerjisinin bilinen kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bazı alerjilerin hem evde hem de bazı ilaçları kullanarak tedavisi mümkün olabilmektedir. Ancak altın alerjisinde tedavi süreci bulunmamaktadır. Altın takılması sonucunda ciltte meydana gelen yaralara merhem sürülerek tedavisi yapılabilir. Aynı zamanda ciltteki kaşıntılara ve kızarıklara karşı da harici olarak tedavi edici kremler uygulanabilir. Cildinde altına karşı alerjisi olan kişiler altının ciltleri ile temas etmemesini sağlamalıdır. Böylece altının cilde zarar vermemesi için tedbir alınabilir.

Altın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Altın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Altın Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Altın Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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