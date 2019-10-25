Altın alımında taksit 8'e çıkarıldı
5 dakika önce
BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarıldığını açıkladı.
BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:44
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