Son Dakika Haberleri: Altın alımında taksit sayısı arttırıldı
Son Dakika Güncel Altın alımında taksit sayısı arttırıldı

Altın alımında taksit sayısı arttırıldı

1 saat önce

BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkardı.

Altın alımında taksit sayısı arttırıldı, System.String[]

BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresini 4 aydan 8 aya çıkardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartıyla yapılan kuyum harcamalarında değişiklik yaptı. Kurum, 24 Ekim 2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verdi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı
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