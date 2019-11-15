Son Dakika Haberleri: Altın alışverişlerinde taksit sayısı artırıldı
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Altın alışverişlerinde taksit sayısı artırıldı

6 saat önce

Perakende işletmelerin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.

Altın alışverişlerinde taksit sayısı artırıldı, System.String[]

Perakende işletmelerin, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yürürlüğe girdi.


Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.


BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti. - İSTANBUL

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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Kuyum satışlarında taksit sayısı 8'e çıkarıldı
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