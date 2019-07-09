Son Dakika Haberleri: "Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor" - EDİRNE
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"Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor" - EDİRNE

44 dakika önce

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin sürmesini beklediğini belirterek, "Altın şu anda 'altın çağı'nı yaşıyor.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, altındaki yükselişin sürmesini beklediğini belirterek, "Altın şu anda 'altın çağı'nı yaşıyor. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Kuyumcular Derneği Başkanı Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl sonunda altının gram fiyatının 300 lirayı bulmasının beklendiğini söyledi.
Altının değerinin sürekli artığını ifade eden Kalkan, "Altın her zaman değerli. Her geçen gün değerini artırır. Dünyanın dört bir tarafında avro ve doların geçmediği ülkeler var, ancak altın her yerde geçerli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.
Kalkan, altındaki yükselişin sürdüğünü, gram altının 257 çeyrek altının ise 420 lira seviyelerinde seyrettiğini aktararak, "Altın dünya ile entegre olmuş bir madendir. Dünyada yaşanan olaylar altının yükselmesine neden oluyor. Dolayısıyla altın her zaman 'Altın Çağı'nı yaşamaktadır. Altın şu anda da 'Altın Çağı'nı yaşıyor. Ben yıl başında altının gramını 300 lira olarak görüyorum. Yatırımcılara altın almalarını tavsiye ediyorum. Elinde fazla parası olan kesinlikle altına yatırmalı." diye konuştu.
Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:15 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
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