Altın 'altın' değerinde!

Piyasalarda artan stres altını yeniden gözde yatırım aracı yaptı.

Piyasalarda artan stres altını yeniden gözde yatırım aracı yaptı. Altın fiyatları 7 yılı aşkın süredir devam eden düşüş trendinden kurtuldu. 1.410 dolarla altı yılın zirvesine çıkan sarı metalde yükselişin sürmesi bekleniyor... Evrim Küçük'ün haberi...

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