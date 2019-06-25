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Altın 'altın' değerinde!

46 dakika önce

Piyasalarda artan stres altını yeniden gözde yatırım aracı yaptı.

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Piyasalarda artan stres altını yeniden gözde yatırım aracı yaptı. Altın fiyatları 7 yılı aşkın süredir devam eden düşüş trendinden kurtuldu. 1.410 dolarla altı yılın zirvesine çıkan sarı metalde yükselişin sürmesi bekleniyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:08 
Ekonomi
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