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Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin

29 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü 6. kez kazandı.

Altın Ayakkabı 6. kez Messi'nin, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü 6. kez kazandı.

2018-2019 sezonunda La Liga'da 36 gole imza atarak rakiplerini geride bırakan 32 yaşındaki Messi, Barselona kentinde düzenlenen ödül töreniyle Altın Ayakkabı'yı üst üste 3. kez elde etti.

Arjantinli yıldız, ödülü 6 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olurken, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 50 maçta 51 gol ve 22 asiste imza atan Messi, daha önce bu ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 gol atarak sahip olmuştu.

Lionel Messi, İspanya, La Liga, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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