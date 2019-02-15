Altın Ayı, 'Altın Eldiven'e Sığar Mı?

Favori filmler arasında Türkiye'den Emin Alper'in 'Kız Kardeşler' filmi var. Ama bu yıl üzerinde en çok konuşulan film, Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven'i.Almanca ismi 'Der Goldene Handschuh'.1970'li yıllarda Hamburg'ta dört kadını öldüren seri katil Fritz Honka'yı anlatıyor.

Favori filmler arasında Türkiye'den Emin Alper'in 'Kız Kardeşler' filmi var. Ama bu yıl üzerinde en çok konuşulan film, Fatih Akın'ın 'Altın Eldiven'i.



Almanca ismi 'Der Goldene Handschuh'.



1970'li yıllarda Hamburg'ta dört kadını öldüren seri katil Fritz Honka'yı anlatıyor. Film, gerçekten yaşanmış bir öyküye dayanıyor.



Uzun süre çözülemeyen seri cinayetler kente büyük korku salıyor. Bu olayı daha sonra yazar Heinz Strunk romana döküyor. Fatih Akın da yazarın aynı adlı romanından sinemaya uyarlıyor. Fritz Honka, fabrikada temizlik işçisi.



Yalnız yaşıyor.



Hayattan bıkmış, alkolden başka hiçbir şeyden zevk almıyor.



Kadın ihtiyacı hissettiği zaman Hamburg'un bataklık semti Sankt Pauli'de kendisi gibi hayat yorgunu insanların, yaşlı hayat kadınlarının gittiği 'Altın Eldiven' adlı bara takılıyor.



Kadınlara içki ısmarlıyor, ardından evine davet ediyor.



Sonra da kurbanını vahşice öldürüyor.



Testereyle kesip biçiyor.



Pencerelerini bile kapattığı çatı katındaki dairesinde bir dolaba kilitliyor. Bütün bina ağır kokuyor.



Fritz Honka, eve getirdiği kadınlar burnunu tutunca, "Binadaki pis yabancılar" diyor.



İKİYE BÖLDÜ



Fatih Akın, 'Duvara Karşı' filmiyle 2004'te Altın Ayı ödülünü ilk kez Almanya'ya kazandırdı.



Akın'ın 'Altın Eldiven'i de Altın Ayı'yı alır mı?



Seyirci de eleştirmen de iki kampa bölünmüş durumda.



Birinci kamptakiler filmi yerden yere vuruyor.



Diğer taraf filme övgüler diziyor.



Ben de filmi merakla izledim. Ama sonunu getiremedim. Bir süre, çoğu seyircinin yaptığı gibi çıplak şiddet sahnelerinde beyaz perdeden çok yere bakarak dayanmaya çalıştım. Ama bir noktadan sonra "Kendime daha fazla işkence yapmak istemiyorum" deyip çıktım. Sadece şiddet değil, sefil, yağlı saçlı, zavallı, hayatı ıskalamış insan manzaraları, başını sokacak bir yeri olmayan hüzünlü, çaresiz yaşlı kadınlar...



Fatih Akın, romana tamamen bağlı kalmış.



Kitabın dışına çıkmıyor.



Seyircideki gerilime kısa bir ara verdirecek, nefes aldıracak, hiçbir başka hikaye, sahne yok. Eeştirilere karşı, "Bu bir korku filmi. Korku filmi demek korkutmak demek. İnsanları korkutmak demek. Dilerim filmim insanları sarsar. Özellikle de erkekleri. Kadınlar en iyisi filmi görmesin. Erkekler baksın. Ben erkeklere, kadına şiddetin ne kadar alçakça, çirkin ve üzücü olduğunu göstermek istedim" diye cevap verdi.



'Altın Eldiven', Fatih Akın'ın ilk korku filmi.



Kadına şiddetin ne kadar çirkin olduğunu görmek için böyle bir korku filmi izlemeye gerek yok sanırım.

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