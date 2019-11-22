Altın Baklava Film Festivaline geri sayım başladı

HKÜ'nün ev sahipliği yaptığı, başvuruları üç aydır devam eden belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı "Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" için geri sayım başladı.



Kurmaca ve belgesel kategorilerinde, öğrencilerin başvuruları arasından birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından nitelikli bulunan kısa filmlerin ödüllendirileceği Festival, sinemaseverleri Gaziantep'te buluşturmaya hazırlanıyor.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali"için güçlü bir jüri oluşturuldu. Gelenekselleşen ve bu yıl "uluslararası" nitelik kazanan Festival 10-12 Aralık'ta Gaziantep'te gerçekleşecek.



Dev jüri kadrosu ile uluslararası bir festival



Genç bir kültür-sanat etkinliği olan ve kurmaca-belgesel kategorilerinde üniversite öğrencilerinin başvuruları arasından nitelikli görülen filmlerin ödüllendirileceği festivalde, 30 dakikadan kısa filmler yarışacak.Üç gün sürecek olan festival, genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları bir araya getirecek.



24 ülkeden öğrencinin filmleriyle başvurduğu kısa film festivalinde altı atölye, beş oyuncu ve yönetmen söyleşisi gerçekleştirilecek ve "Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi" ile başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek. Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan "Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinin"jüri başkanlığını, ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yapacak. Her yıl birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan festivalin diğer jüri üyeleri ise Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğluyer alacak.



Altın Baklava Film Festivalinde sen de yerini al



Sinemaya ilgi duyan ve sinema ile uğraşan öğrencilere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak festivale katılmak isteyen üniversite öğrencileri, https://altinbaklava.hku.edu.tr/ adresinden Festivale başvuru yapabilecek.



Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları belgesel ve kurmaca kategorilerinde kısa filmlerinin ödüllendirileceği festivalin başvuruları, 26 Kasım'a kadar devam edecek. - GAZİANTEP