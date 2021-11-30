Altın Bilezik'le 3 bin kişiye istihdam olanağı - Son Dakika

Bornova Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği ödüllü projesi Altın Bilezik ile istihdam edilen Bornovalıları iş yerlerinde ziyaret etmeye başladı. İlk olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren ve Altın Bilezik aracılığıyla düzenlenen toplu iş görüşmelerinde çok sayıda personel istihdam eden Klimasan ve Union International firmaları ziyaret edildi. Personel ve firma yetkilileriyle görüşen proje yöneticileri, topladıkları öneri ve talepler doğrultusunda projenin kapsamını genişleterek daha fazla istihdam olanağı yaratmak için çalışma yürütecek.

İşsizliğin Türkiye'nin en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğuna vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altın Bilezik Projesi ile 3 bin Bornovalıyı istihdama kattıklarını söyledi. Projenin iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi gördüğünü belirten Başkan İduğ, "Çalışabilecek durumda olup niteliklerine uygun iş bulmakta zorlanan vatandaşlara yardım ederken, bir yandan da meslek kurslarıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanları da yetiştirilmesine katkı koyuyoruz. İşbirlikleri ve eğitimlerle Bornovalıları iş hayatına hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Altın Bilezik Projesi ile daha fazla Bornovalıyı işverenlerle buluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Altın Bilezik Projesi

Bornova Belediyesi bünyesinde kurulan ve Yılın En İyi Vizyon Projesi ödüllü alanAltın Bilezik Proje Ofisi ile irtibata geçen firmalar, işe almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Merkez tarafından istenilen nitelikleri uygun olan ve iş arayan vatandaşlara telefon, mail, SMS ve sosyal medya üzerinden duyuru yapılarak toplu iş görüşmesiyle firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar buluşturuluyor. Görüşmelerde ön bilgilendirme ile işin şartlarının kendilerine uygunluğunu değerlendiren vatandaşlar, daha sonra başvuruda bulunup sözlü mülakata alınıyor.