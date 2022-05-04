Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar

04.05.2022 11:01
Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kuyumculuk kursuna katılan ev kadınları, gördükleri eğitimle iş sahibi olacak.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kuyumculuk kursuna katılan ev kadınları, gördükleri eğitimle iş sahibi olacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kuyumculuk kursuna katılan 12 kadın, 4 ay boyunca kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Sungül Asar'dan mesleğin inceliklerini öğrendi.

Kadınlar pirinç ve bakırdan yöresel Erzurum burması, oltu taşlı takılar ile farklı tekniklerle bilezik, yüzük, broş ve kolye gibi çok sayıda ürün üretti.

Kurs bitirme belgesi alan kadınlar aldıkları eğitimle hem kendi işlerini kurabilecek hem de kuyumculuk atölyelerinde istihdama kavuşabilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş tasarımları da yeniden yorumladılar

Kadınlar yaptıkları yaklaşık 500 takıyla, kentin unutulmaya yüz tutan farklı tasarımları da yeniden yorumlayarak gün yüzüne çıkarmaya çalıştı.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, kursiyerlerin hiçbirinin daha önce kuyumculuk mesleğiyle ilgisi bulunmadığını belirterek, bu kurs ile kadınları meslek sahibi yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Taşbaşı, şöyle konuştu:

"4 ay gibi kısa bir sürede kadınların ne kadar başarılı olduğunu, kuyumculuk alanında sadece erkeklerin değil kadınların da söz sahibi olabileceğini görmüş olduk. Kursiyerlerimiz kurumların bu iş birliğinden, hem ücret babında hem de üretim bazında destek aldı. Kadınlarımız kendilerini geliştirdiklerinde ve beceri sınavlarında başarılı oldukları takdirde Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde onları istihdam edebileceğiz."

500 çeşit çalışma yapıldı

Kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Sungül Asar ise kursiyerlerin kısa sürede unutulmaya yüz tutan bakır ve bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımlar olan pirinç kullanarak yaklaşık 500 çeşit çalışma yaptığını anlattı.

Kentin unutulmaya yüz tutmuş "topbaş" gibi farklı tasarımlarını yeniden yorumlayarak gün yüzüne çıkartmaya çalıştıklarını dile getiren Asar, "Kursumuz süresince Türkiye'nin her yöresinden esinlenerek yaptığımız işler oldu." dedi.

"Ev hanımıyken bir mesleğimiz oldu"

Kursiyerlerden Sibel Tunçay, "kuyumculuğu sadece erkekler yapabilir" düşüncesinin hakim olduğunu ancak kursa katılarak aldıkları eğitimle çok güzel ürünler hazırladıklarını belirtti.

Tunçay, "Bu bizim gurur kaynağımız. Artık bizim de altın bileziğimiz oldu. Kursa başladığımızda umutlarımız yapabildikçe arttı ve ev hanımıyken bir mesleğimiz oldu." diye konuştu.

Mine Gözcülü de yabancı oldukları bir alanda güzel işler çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Saklı cennet Yedigöller'de mest eden manzara Saklı cennet Yedigöller'de mest eden manzara

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Erzurum, Pirinç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:43 Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:14 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bayramda çalışan sağlıkçılara teşekkür mesajı! Her birimin kaç kişi çalıştığını açıklayarak teşekkür etti
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
10:07 "Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı
09:55 Paris sokaklarında gelinlikli Seda Sayan: Yeni eşiyle düğün giysileriyle çekim yaptı
09:54 Pentagon'a bağlı DIA'den yeni PKK raporu: Örgütün yeni müttefiki İran destekli militanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 11:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement