MANİSA VE İZMİR'DEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA; 25 TUTUKLAMA - Son Dakika
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MANİSA VE İZMİR'DEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA; 25 TUTUKLAMA

13.04.2023 14:40

MANİSA ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

MANİSA ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 14 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma, geçen 10 Nisan'da Manisa merkez ile Turgutlu ve Salihli ilçeleri ile İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde operasyon düzenledi. 250 jandarma personelinin katılımıyla 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırmakta kullandıkları çok miktarda sahte altın ve sahte paranın yanı sıra tabancalar, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, içerisinde kişisel bilgilerin olduğu dokümanlar, bilgisayar, laptop, USB bellek, tablet, harddisk) ve cep telefonları gibi dijital materyaller ele geçirildi. Örgüt mensuplarının kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlara telefon mesajıyla ulaşarak, 'tesadüfen bulduklarını iddia ettikleri altınları elden çıkarmak maksadıyla uygun fiyata satmayı' vadettikleri ve mesaja karşılık veren vatandaşlara sahte altın satarak dolandırdıkları ileri sürüldü. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 14 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Turgutlu, Jandarma, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MANİSA VE İZMİR'DEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA; 25 TUTUKLAMA - Son Dakika


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