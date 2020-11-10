Altın çağ yaşatan imparator "Ekber Şah"
10.11.2020 17:05
Babür İmparatorluğu'na altın çağ yaşatan hükümdar, tahta çıkışından iktidar mücadelelerine dek kapsamlı olarak anlatılıyor.
Babür İmparatorluğu'na altın çağ yaşatan hükümdar, tahta çıkışından iktidar mücadelelerine dek kapsamlı olarak anlatılıyor.
VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) okurla buluşturduğu "Ekber Şah", Asya İslam tarihine yön veren imparatoru ve bölge tarihini iç içe geçirerek anlatıyor. Wisconsin Üniversitesi öğretim üyesi André Wink tarafından kaleme alınan kitapta, 14 yaşında tahta çıkan ve Babür İmparatorluğu'na neredeyse yarım yüzyıl boyunca altın çağ yaşatan Ekber Şah'ın tüm ayrıntılarıyla biyografisi sunuluyor.
Türkçe çevirisini Uğur Gezen'in yaptığı kitap, tarihin seyrine yön veren hükümdarı yakından tanımak isteyen ve dünya tarihine ilgi duyan herkese hitap ediyor.
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