Altın Caretta'lar Sahiplerine Kavuştu

GECEDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Gecede Altın Caretta kazanan KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Chp İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de 'Yılın Siyasetçisi' ödüle layık görüldü. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve yeni kabineden bakanların yanı sıra, şarkıcı Sinan Özen, usta oyuncu Rasim Öztekin, Barış Manço adına hazırlanan onur ödülü için eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, ünlü işletmeci ve Portaxe Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Sapmaz, Fidol Okulları kurucusu Alev Birgül, Halk Tv haber sunucusu Mehtap Özkan, Dünya Teakwondo Şampiyonu Murat Sarıkuş, Klass Magazin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kapucuoğlu, ünlü sunucu ve yazar Saba Tümer, Kuzey Kıbrıslı şarkıcılar Genco Ecer, Ahmet Evan ve 'O Ses Türkiye' şampiyonu Lütfiye Özipek, usta yorumcu ve şair Ahmet Selçuk İlkan, şarkıcı Elif Kaya, halk miziğinin güçlü sesi Soner Olgun, komedi oyuncusu Çetin Altay da törende hazır bulundu.

Gecede siyaset dalında 'Altın Caretta' kazanan Gürsel Tekin, bu ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu dile getirirken, 'siyaseten daha çok çalışıp, çok daha fazla başarılı olmalıyız" dedi.

'Kuzey Kıbrıs Yılın Siyasetçisi' ödülünü kazanan Başbakan Ersin Tatar, kurulan yeni kabinenin ardından aynı gün ödül kazanarak tarihe geçti. Ersin Tatar yaptığı konuşmada; KKTC Başbakanı olarak, böyle bir geceden çok mutlu olduğunu, 'Altın Caretta' ödüllerinin Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına ciddi bir katkı sağladığını, Türkiye'den birçok ünlü ismi, tören vesilesiyle görme ve tanıma fırsatı yakaladığını belirterek, geceyi düzenleyen Saygın Medya'ya ve geceye ev sahipliği yapan Merit Crystal Cove Hotel'e teşekkür etti.

Gecenin en ilginç anı Sinan Özen'in ödülünü başbakan Ersin Tatar'ın elinden alma anı oldu. Ersin Tatar ile Sinan Özen'in çok eskiden tanıştıkları, hatta Ersin Tatar'ın Show TV genel müdürü olduğu dönemde Sinan Özen'le sık sık biraraya geldiği öğrenildi.

ASUDE CEMREİLK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasında seslendirdiği "Diva Dance" isimli şarkı performansı hala hafızalardan silinmeyen, ardından Cenk Eroğlu imzalı "Unutulurmuş" ve "Kara Fırtına" isimli şarkıları Garaj Müzik etiketiyle piyasaya çıkan Asude Cemre, gecede, "En İyi Çıkış Yapan Rock Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. Konseri olduğu için Asude Cemre'nin ödülünü, babası usta magazin gazetecisi Oktay İnci aldı. Daha önce yurt içinde ve yurt dışında "opera" dalında birçok derece kazanan Asude Cemre, rock yorumcusu olarak Türkiye'deki ilk müzik ödülünü almış oldu.

ONUR ÖDÜLLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Törenin en duygusal anları şüphesiz onur ödülleri dağıtıldığı sırada yaşandı. Barış Manço anısına hazırlanan ödül, eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ve Batıkan Manço'ya teslim edilirken, salonda alkış tufanı koptu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş da unutulmadı. Rauf Denktaş için hazırlanan Altın Caretta Özel Ödülü ailesine teslim edilirken, salonda duygusal anlar yaşandı. Rauf Denktaş adına ödülü teslim alan torunu Aydın Denktaş, dedesinin vefatından sonra ilk onur ödülü olduğunu belirtti ve Denktaş ailesi olarak çok gururlandıklarını söyledi.