Altın çileğin 100 gramı 15 TL - Son Dakika

Altın çileğin 100 gramı 15 TL

14.03.2021 08:58
Altın çileğin 100 gramı 15 TL, System.String[]

Altın çileğin 100 gramı 15 TL TÜRKİYE'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı.

TÜRKİYE'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 TL'ye satılıyor.

Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.

100 GRAMI 15 LİRA100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

'DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ'Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, "Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.

ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYORİlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, "Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.

SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.

Altın çileğin 100 gramı 15 TL

Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın çileğin 100 gramı 15 TL - Son Dakika Ekonomi


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