"Altın çocuk" Hakkari'nin gururu oldu

Hakkari'de görevli özel harekat polisi tarafından muaythai sporuna olan yeteneği fark edilen ve bu branşa yönlendirilen 12 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, geçen yıl üçüncü olduğu Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda bu sene altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan Muaythai Milli Takımı antrenörlerinden Ünal Aşık tarafından yeteneği fark edildikten sonra Polisgücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bünyesine alınan Gizem Nur Tatlı, kısa süre içinde önemli başarılar elde etti.

Milli sporcu, geçen yıl Mersin'de düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda birincilik, Çanakkale ve 15 Temmuz Destanı Şehitleri Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda üçüncülük ve Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda da birincilik kazandı.

Hakkari'nin "altın çocuğu"

Spordaki başarısını derslerine de yansıtıp, yüksek not ortalamasıyla yaşıtlarına örnek gösterilen ve kentin "altın çocuğu" olarak adlandırılan Gizem Nur, 28 Eylül-6 Ekim'de Antalya'da 65 ülkeden 840 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 32 kiloda birinci oldu.

Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmanın gururunu yaşayan milli sporcu, şampiyonluk sevincini döndüğü memleketinde ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Spor hayatında yeni başarılar elde edebilmek için antrenörü nezaretinde çalışmalarını azimle sürdüren Gizem Nur, eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunda arkadaşları tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Gizem Nur: "Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırdım"

Gizem Nur Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok müsabakaya katıldığını ve önemli başarılar elde ettiğini anlattı.

Antalya'daki dünya şampiyonasında 32 kiloda altın madalya kazandığını anımsatan Gizem Nur, "Dünya şampiyonu olarak Hakkari'ye döndüm. Çok büyük heyecan ve mutluluk yaşadım. Antrenörümle bu şampiyonluğa inanmıştık. Hedeflerime ulaştım, Türk bayrağını dalgalandırdım. O bayrak dalgalandığında ruhum bedenimden çıktı. Bu şampiyonluğumu sayın Cumhurbaşkanımıza armağan etmek istiyorum." dedi.

Bölgede yeteneği keşfedilmeyen birçok sporcunun olduğuna inandığını dile getiren milli sporcu, "Arkadaşlarımı da bu spora yönlendirmek istiyorum. Sporu herkese tavsiye ediyorum. Bu başarıda emeği olan değerli büyüklerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aşık: "Hakkari'den ilk kez bir dünya şampiyonu çıktı"

Antrenör Ünal Aşık, kentteki gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi için kurulan Polisgücü Kulubü bünyesinde birçok başarılı sporcunun olduğunu söyledi.

Gizem Nur'un bunların başında geldiğini anlatan Aşık, "Gizem, benim ilk sporcularımdan birisi. 2018'de dünya üçüncüsü oldu. Kızımız dünya üçüncüsü olduktan sonra çalışmalarımıza daha da hız verdik. Çünkü anladık ki bunun sonu dünya şampiyonluğuna gidiyor. Kızımız Belarus, Rus ve İtalyan sporcuları yenerek dünya şampiyonu oldu. Hakkari'den ilk kez bir dünya şampiyonu çıktı." diye konuştu.

Herkese örnek olabilecek bir başarı yakalandığını vurgulayan Aşık, şunları kaydetti:

"Henüz 12 yaşında olmasına rağmen Hakkarimize dünya şampiyonluğunu, altın madalyayı getirdi. Umarım diğer öğrencilerimize, evlatlarımıza bir ışık ve umut olur. Diğer antrenörlerimizle durmadan sabah akşam çalışarak buradaki yetenekleri bulup, onları altın madalya yolunda koşturmaya devam edeceğiz. Eğer inanırsak, içten ve samimi çalışırsak, Hakkari'de yüzlerce Gizem Nur Tatlı var. Özellikle bize büyük desteği olan başta Sayın Valimize, Özel Harekat Şube Müdürümüze, Emniyet Müdürümüze, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimize zeval vermesin."