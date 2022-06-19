"Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

"Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kamerada

19.06.2022 10:23

"Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kamerada Esenyurt'ta giyim mağazalarına dadanan küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu Esenyurt'ta küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu.

"Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kamerada

Esenyurt'ta giyim mağazalarına dadanan küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta küçük hırsız, kadınların korkulu rüyası oldu. Çeşitli zamanlarda farklı mağazalara girerek, bebek arabalı kadınları kendine hedef seçen küçük çocuk, kol çantalarını çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Bir şebeke zoruyla çocuğun hırsızlık yaptığı iddia edilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'un farklı mahallelerinde yaşandı. İddiaya göre bir şebeke tarafından hırsızlığa zorlanan küçük çocuk, giyim mağazalarında ki bebek arabalı kadınları kendine hedef seçti. İlk etapta kadınların etrafında dolaşarak gözlem yapan küçük hırsız, ardından bebek arabalarında takılı çantaları çaldı. Yaşanan olayların ardından ise büyük bir rahatlık sergileyen çocuk, arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O hırsızlık anlarıysa mağazaların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Şebeke zoruyla hırsızlık yapan 'Altın çocuk' lakaplı şahıs kadınların korkulu rüyası oldu Şebeke zoruyla hırsızlık yapan 'Altın çocuk' lakaplı şahıs kadınların korkulu rüyası oldu Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı Misafir geldiği apartmanda ayakkabı avına çıktı, o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Altın çocuk' lakaplı çanta hırsızı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 10:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: "Altın çocuk" lakaplı çanta hırsızı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement