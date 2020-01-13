Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu - Son Dakika Spor

Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli başarı kazandı.

Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında önemli başarı kazandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün okçuları, 2020 Göztepe Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında hedefi tam 12'den vurdu. İzmir Kültürpark'ta düzenlenen şampiyonada 57 kulüpten toplam 346 sporcu ok atarken, klasik yay büyük bayanlarda Fatma Buket Aycan, klasik yay büyük erkeklerde Bilal Güneri, klasik yay büyük bayanlar takım klasmanında Aybüke Aktuna, Fatma Buket Aycan ve Elif Deniz Haberal, klasik yay büyük erkekler takım klasmanında ise Yağız Yılmaz, Bilal Güneri ve Doğan İşler'den oluşan ekip, altın madalyaya uzanmayı başardı. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden Elif Deniz Haberal, ikinciliği elde etti. Başarılı sporculara madalyalarını Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman verdi. - İZMİR

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu
Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Son Dakika Haberleri
17:32 Servet Yardımcı: Kulüplerin borç sarmalından kurtulması için UEFA da istekli - Son Dakika Spor
17:31 CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika Spor
17:27 Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
17:15 Hasan Kartal: Türk futbolunun bir anayasası olmalı - Son Dakika Spor
17:14 TFF'den 'UEFA Grow' sunumu - Son Dakika Spor
16:45 Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi - Son Dakika Spor
16:17 İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 17:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın çocuklar hedefi 12'den vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]