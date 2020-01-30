Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi - Son Dakika
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Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi

6 saat önce

Altın, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs endişeleriyle yükseldi.

Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi, System.String[]

Altın, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs endişeleriyle yükseldi. Çin'de yayılmaya devam eden coronavirüsün küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği görüşlerine bağlı olarak yatırımcılar yeniden "güvenli liman"a döndü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günün gerçekleştirdiği acil toplantı sonrası henüz "global alarm" vermedi; ancak, virüsün olmadığı ülkeleri temkinli olmaları konusunda uyardı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verileri'ne göre (EIA), ABD hampetrol stokları 24 Ocak ile biten haftada 3.5 milyon varil artarak 431.7 varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentisinin çok üzerinde gerçekleşen stok artışı ve coronavirüsün yayılmasına yönelik endişelerle petrol yüzde 2.0'den fazla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.02 düşüşle 58.60 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.88 düşüşle 52.33 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.13 artışla 17.86dolardan,

- altın, yüzde 0.48 artışla 1,583.70 dolardan,

- bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.53 dolardan,

- platin, yüzde 0.15 artışla 976.50 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.08 artışla 2,200 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,052 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:33 Kaynak: DHA
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