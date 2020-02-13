Altın COVID-19'dan ölenlerin artmasıyla yükseldi

Çin'de COVID-19 (coronavirüs) salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin aniden artmasının ardından, risk iştahının düşmesiyle, güvenli liman altının fiyatları yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

COVID-19 ile ölümlerin artmasıyla artan talep endişelerine karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretimkısıntını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 55.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.02 artışla 51.18 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.70 artışla 17.62 dolardan,

- altın, yüzde 0.43 artışla 1,578.50dolardan,

- bakır, yüzde 0.29 düşüşle 2.59 dolardan,

- platin, yüzde 0.24 artışla 969.60 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,315.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,071 liraya yükseldi.